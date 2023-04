MSI Vector GP76: sconto FOLLE di 900 euro su Amazon

Il MSI Vector GP76 è un laptop da gaming ad altissime prestazioni che sta attirando l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo. La nuovissima serie MSI GP Vector, come suggerisce il nome, è l’elemento base dello spazio dimensionale; usando il “Vettore” come punto di partenza, formando 2a e 3a dimensione una struttura stereoscopica ed estendendosi all’esistenza sconosciuta. Attualmente in super sconto del 33% su Amazon, è possibile acquistare questa belva di computer ad un prezzo di soli 2.099,00 euro. Stiamo parlando di un risparmio assurdo di ben 900 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate anche senza essere possessore di una busta paga.

MSI Vector GP76: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Con l’ultimo processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione, MSI Vector GP76 offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi che richiedono prestazioni elevate. La GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 alimenta il laptop veloce per gamers e creators; sono costruiti con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, per offrirti la grafica ray-tracing realistica e funzionalità IA come NVIDIA DLSS; la potenza dell’IA per realizzare laptop sottili e prestazioni veloci.

Il display del MSI Vector GP76 è fatto su misura e ottimizzato per i giocatori, con un’elevata frequenza di aggiornamento e una grafica fluida, diventa il supporto ottimo per i giocatori. Inoltre, la soluzione termica dedicata per la CPU e la GPU con un massimo di 6 heatpipe consente al laptop di avere ottime prestazioni in condizioni di gioco estreme grazie alla pasta termica MSI utilizzata.

La serie Vector viene fornita con l’interfaccia definitiva di trasferimento dati e la più ampia larghezza di banda per un’esperienza senza rivali. La tastiera gaming RGB Per-Key del MSI Vector GP76 permette di colorare ogni tasto a proprio piacimento attraverso l’illuminazione della tastiera, oppure utilizzando una retroilluminazione personalizzata grazie alla tastiera SteelSeries.

Inoltre, attualmente il MSI Vector GP76 è in super sconto del 30% su Amazon, rendendolo ancora più allettante per i giocatori che cercano un laptop da gaming di alta qualità, ad un prezzo competitivo di soli 2.099,00 euro. Questo è un laptop da gaming di alta gamma con prestazioni eccellenti che sicuramente soddisferà i bisogni dei giocatori più esigenti. Non perdere tempo se sei interessato a questo acquisto, i pezzi a disposizione per questa offerta sono soltanto tre e non dureranno molto tempo.

