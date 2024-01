MSI Thin GF63 in super offerta su Amazon: laptopo da gaming a meno di 800€

Il MSI Thin GF63 “12UCX-618IT” è un notebook gaming che ridefinisce l’architettura multi-core con il processore Intel Core i7-12650H. Questo processore di ultima generazione offre prestazioni eccezionali, ideali per multitasking e giochi che richiedono elevate capacità di calcolo. Oggi è in forte sconto su Amazon: lo paghi meno di 800€!

Una delle caratteristiche distintive di questo notebook è la presenza della potente Nvidia RTX 2050 con 4GB di memoria GDDR6. Questa scheda grafica offre un salto di qualità nelle prestazioni dei giochi e nelle applicazioni creative, grazie anche al supporto di tecnologie avanzate come DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale e il ray tracing completo per esperienze visive realistiche.

Il Thin GF63 è progettato per rimanere fresco e silenzioso anche sotto carico intenso. Questa ottimizzazione garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, integrandosi facilmente in qualsiasi ambiente grazie al suo funzionamento silenzioso.

Il display FHD da 15.6″ con frequenza di aggiornamento di 144Hz offre un’esperienza di gioco veloce e fluida, consentendoti di immergerti completamente nei mondi virtuali. La qualità costruttiva e l’ottimizzazione per i giocatori rendono questo laptop una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni di gioco di alto livello.

La connettività versatile del Thin GF63 assicura che tu possa connettere facilmente tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, con 2 anni di garanzia, puoi godere di tranquillità anche in caso di acquisto attraverso partita IVA.

L’esclusivo MSI Center offre un controllo completo e personalizzazione del laptop secondo le tue preferenze. Questo notebook rappresenta una soluzione completa per i giocatori che cercano potenza, prestazioni e affidabilità in un unico pacchetto. Acquistandolo su Amazon ora, puoi beneficiare di uno sconto del 20%, pagando solo 799,00€ invece di 999,00€. Un’opportunità da cogliere per gli appassionati di gaming che desiderano un laptop di alta qualità a un prezzo vantaggioso!

