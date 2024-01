MSI Thin GF63 in offerta su Amazon: risparmi subito 150€

Il notebook gaming MSI Thin GF63 è ora disponibile a un prezzo speciale di 849,00€ invece di 999,00€, offrendoti un risparmio significativo su un potente dispositivo progettato per il gaming e la produttività.

Equipaggiato con il processore Intel i5-12450H, il Thin GF63 offre prestazioni eccellenti per gestire progetti multitasking impegnativi e giochi che richiedono elevate prestazioni.

La GPU Nvidia GeForce RTX 3050 garantisce una grafica avanzata, sfruttando l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. Potrai goderti il ray tracing per una grafica più realistica e beneficiare delle innovative funzionalità di intelligenza artificiale come NVIDIA DLSS.

Questo avanzato laptop da gaming è equipaggiato con un potente sistema di raffreddamento, ottimizzato per garantire un funzionamento silenzioso e una temperatura ridotta anche sotto carico, offrendo un’esperienza di gioco più confortevole. Sul fronte del display troviamo invece una soluzione estremamente solida, altamente ottimizzata per i giocatori grazie ad una frequenza di aggiornamento elevata di 144Hz necessaria per un’esperienza di gioco di alto livello.

MSI offre una connettività versatile con il Thin GF63, consentendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, potrai beneficiare di 2 anni di garanzia su questo notebook gaming, anche in caso di acquisto attraverso partita IVA.

Non farti scappare questa offerta e acquista il MSI Thin GF63 “12UC-815IT” per un’esperienza di gioco e produttività senza compromessi, oggi ad un prezzo decisamente interessante.

