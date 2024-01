MSI Thin GF63 è il notebook da gaming da prendere su Amazon (-300€, anche in 12 rate)

Chi è alla ricerca di un notebook da gaming completo e conveniente può puntare ad occhi chiusi sull’ottimo MSI Thin GF63, ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.049 euro, anche con possibilità di pagamento in 12 rate mensili per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il notebook è dotato del processore Intel Core i7-12650H e dell’ottima NVIDIA RTX 4050, la GPU migliore su cui puntare con questo prezzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MSI Thin GF63 è il notebook da prendere oggi

Il notebook MSI in offerta su Amazon abbina un’ottima scheda tecnica con un prezzo decisamente accessibile per il tipo di prodotto. Tra le specifiche c’è l’ottimo processore Intel Core i7-12650H affiancato dalla scheda tecnica NVIDIA RTX 4050 da 6 GB di memoria dedicata. Da notare anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre al sistema operativo Windows 11 e a una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare MSI Thin GF63 nella versione descritta con un prezzo scontato di 1.049 euro e uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto.

