MSI Pulse GL66: Notebook da gaming con 500 euro di sconto

Il MSI Pulse GL66 è un laptop gaming di ultima generazione che offre prestazioni di alto livello e funzionalità innovative per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Attualmente in sconto del 26% su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo vantaggioso di soli 1.399,00 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate anche se non sei possessore di partita IVA, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce.

MSI Pulse GL66: ottimo prezzo per un dispositivo ad alte prestazioni

Grazie alla NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, l’architettura Ampere di NVIDIA e i nuovi RT Core e Tensor Core, il laptop offre prestazioni superiori per giocatori e creatori. La grafica è fluida e veloce, con un’elevata frequenza di aggiornamento del display che garantisce una resa nitida e dettagliata. MSI Pulse GL66 è anche personalizzabile grazie alla funzione Mystic Light del MSI Center, che permette di scegliere il colore e l’intensità dell’illuminazione della tastiera per creare l’atmosfera perfetta per il proprio gioco.

La soluzione termica Cooler Boost 5 è stata progettata per garantire il massimo raffreddamento sia alla CPU che alla GPU, grazie a un massimo di 6 heatpipe e all’ingrandimento del diametro interno del tubo termico. Ciò significa che il MSI Pulse GL66 può essere utilizzato anche nelle condizioni di gioco più estreme senza il rischio di surriscaldamento. La connettività wireless è stata migliorata grazie allo standard Wi-Fi 6, che offre una velocità tre volte superiore rispetto al Wi-Fi 5 e un’esperienza di gioco fluida, streaming migliore e comunicazione più coinvolgente. Inoltre, il supporto della recente memoria DDR4-3200 garantisce prestazioni straordinarie per il sistema, con maggiore velocità e reattività.

Infine, l’audio ad alta risoluzione garantisce una qualità del suono premium, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nel loro gioco o nella loro musica preferita.

Attualmente, il MSI Pulse GL66 è in super sconto del 26% su Amazon, il che significa che è il momento perfetto per acquistare questo laptop da gaming di alta qualità, ad un prezzo vantaggioso di soli 1.399,00 euro. Con prestazioni superiori, funzionalità personalizzabili e soluzione termica avanzata, questo dispositivo è il laptop perfetto per i giocatori più esigenti. Non perdere altro tempo se questo è il prodotto che stavi cercando, le scorte disponibili sono quasi esaurite.

