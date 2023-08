MSI Prestige 16 Studio con RTX 4050 da 8GB in offerta: il prezzo crolla a meno di 2000€

La perfezione tecnologica incontra il design: questo è l’MSI Prestige 16 Studio. Oggi questo laptop top di gamma può essere tuo ad un prezzo da non farsi assolutamente scappare: con uno sconto del 13%, può essere tuo a soli 1999€ con un importantissimo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Questo laptop pensato per creativi e professionisti che non vogliono imporsi alcuna rinuncia è equipaggiato con una NVIDIA RTX 4050 da 8GB, mentre la CPU è un Intel Core i7 accompagnato da 16GB di RAM LPPDR5. Completa il quadro un SSD da ben 1TB.

Se cerchi il meglio in termini di potenza e stile, l’MSI Prestige 16 Studio è la scelta perfetta per te. Non si tratta solo di un laptop aziendale o di produttività; è un compagno che va oltre le aspettative, con un’elevata portabilità e un design compatto, pronto a seguirti ovunque tu vada. Il suo display Golden Ratio con proporzioni 16:10 offre uno spazio di lavoro ampio e confortevole. Questo è ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo, garantendo un’esperienza visiva riposante e piacevole.

In termini di velocità e prestazioni, il Prestige si distingue chiaramente dalla massa. Con la potenza della connessione Wi-Fi 6E e la presenza di due porte Thunderbolt, puoi svolgere le tue attività con una rapidità impressionante e senza interruzioni. La resistenza e l’affidabilità non sono mai un problema con l’MSI Prestige. È costruito per soddisfare gli standard militari MIL-STD-810G, un testimonianza della dedizione di MSI nell’offrire prodotti di qualità eccelsa. Inoltre, con la sicurezza del riconoscimento facciale attraverso Windows Hello o l’uso delle impronte digitali, accedere al tuo laptop diventa un’esperienza unica, sicura e fluida. E per maggiore tranquillità, MSI offre una garanzia di 2 anni, indipendentemente dal tipo di acquisto. Infine, per chi si preoccupa della durata e delle prestazioni del laptop durante l’uso intenso, MSI ha integrato il Dynamic Cooler Boost. Questa tecnologia esclusiva garantisce un efficace raffreddamento sia per la CPU che per la GPU, mentre mantiene un livello di rumore sorprendentemente basso, al di sotto dei 35 dB.

L’MSI Prestige 16 Studio A13VE-044IT non è solo un notebook: è un’esperienza tecnologica completa, che combina potenza, estetica e innovazione. E con la spedizione rapida di Amazon, ordina oggi e potresti avere questa meraviglia tecnologica tra le mani già domani. Non aspettare, immergiti in un mondo di produttività e stile come mai prima d’ora!

