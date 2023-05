MSI Prestige 15: sconto FOLLE di 500 euro su Amazon

Il notebook MSI Prestige 15 è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 28%. Questa macchina, dotata del potente processore Intel Core di 12ª generazione, rappresenta una scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo sottile, leggero e potente per aumentare la loro produttività. Con caratteristiche avanzate come la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 e lo storage PCIe Gen 4, il Prestige 15 offre prestazioni eccezionali per giocatori e creatori. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 1.299,00 euro, anziché 1.799,00 euro.

MSI Prestige 15: qualità premium in super sconto su Amazon

Il notebook MSI Prestige 15 è dotato della potente GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, che sfrutta l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. Grazie ai nuovi RT Core e Tensor Core, questa GPU offre prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creatori di contenuti. I giochi e le applicazioni grafiche più esigenti possono essere gestiti con facilità, offrendo un’esperienza visiva straordinaria.

Lo storage PCIe Gen 4 presente nel MSI Prestige 15 offre un notevole miglioramento in termini di efficienza e prestazioni. Questo significa che il lavoro quotidiano diventa più rapido e fluido, con tempi di caricamento più brevi e una migliore integrità del sistema. Che tu stia lavorando su progetti complessi o gestendo grandi quantità di dati, lo storage PCIe Gen 4 ti offre le prestazioni di cui hai bisogno.

Il notebook MSI Prestige 15 è dotato di Windows Hello, che consente l’accesso rapido e sicuro al dispositivo tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Questo metodo di accesso è fino a 3 volte più veloce rispetto alla tradizionale password e offre un livello di sicurezza superiore. Non dovrai più preoccuparti di ricordare password complesse.

Grazie alle porte Thunderbolt 4, il MSI Prestige 15 offre un’ampia connettività e opzioni di ricarica rapida. Puoi trasferire dati a velocità fino a 40Gbps, collegare più display e periferiche e caricare rapidamente i tuoi dispositivi compatibili. Questa connettività avanzata ti consente di lavorare in modo efficiente e di espandere le possibilità del tuo notebook.

Conclusioni:

Il notebook MSI Prestige 15 rappresenta un’opzione eccezionale per chiunque cerchi un dispositivo potente, sottile e affidabile. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.299,00 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.