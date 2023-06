MSI Prestige 15: prezzo FOLLE con oltre 500 euro di sconto

Il laptop MSI Prestige 15 è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 31%. Questo incredibile dispositivo è stato progettato per offrire prestazioni straordinarie, grazie al processore Intel Core di 12ª generazione. La serie Prestige è conosciuta per essere la più grande collezione di laptop che combina un design raffinato con una potenza immensa. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 1.249,00 euro, risparmiando così oltre 500 euro. Inoltre se vuoi, puoi utilizzare il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento in fase di check-out, per poterlo pagare in comode rate anche se non possiedi una busta paga.

MSI Prestige 15: elegante, moderno, potente e in MEGA sconto

Una delle caratteristiche principali del MSI Prestige 15 è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Questa scheda offre prestazioni ottimali sia per i giocatori che per i creatori di contenuti. Grazie all’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, che include nuovi RT Core e Tensor Core, si ottiene una potenza di calcolo superiore per soddisfare tutte le esigenze di elaborazione grafica. Il supporto per lo storage PCIe Gen 4 è un altro punto di forza di questo laptop. Gli SSD PCIe 4.0 migliorano l’efficienza del lavoro quotidiano e offrono maggiore affidabilità e integrità del sistema, garantendo prestazioni superiori e tempi di caricamento rapidi.

Inoltre, acquistando un laptop MSI Prestige 15, si può ottenere un mese di Game Pass Ultimate incluso. Questo permette di accedere a una vasta selezione di titoli di alta qualità, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti. La serie Prestige di MSI offre anche un’esperienza moderna grazie a Windows Hello. È possibile accedere al laptop tramite riconoscimento facciale o impronta digitale, che garantisce un accesso fino a 3 volte più veloce e più sicuro rispetto alla tradizionale password.

La connettività è un altro punto di forza del MSI Prestige 15. Grazie alle porte Thunderbolt 4, è possibile caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a una velocità di 40Gbps e collegarsi a più display e periferiche contemporaneamente.

In conclusione, il MSI Prestige 15 è un laptop potente e versatile che offre prestazioni eccezionali. Approfitta subito dello sconto del 31% su Amazon per acquistare questo straordinario dispositivo e ottenere un potente alleato per il tuo lavoro e il tuo svago, ad un prezzo speciale di soli 1.249,00 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questo affare non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.