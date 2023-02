MSI Prestige 15: potente, elegante e con 500 euro di sconto

MSI Prestige 15 è un laptop di alta gamma che offre prestazioni eccezionali e un design elegante. Ottimo se stai cercando un nuovo PC portatile che ti consenta di avere il massimo delle prestazioni ovunque tu vada, senza rinunciare all’affidabilità e alla qualità del noto marchio taiwanese. Con uno sconto FOLLE di 500 euro su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 1.299,00 euro. Non ti preoccupare se non hai la possibilità di poterlo pagare tutto in un’unica soluzione; grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi prendere oggi, ma lo inizi a pagare dal prossimo mese in comode rate a tasso zero.

MSI Prestige 15: con questo prezzo le scorte finiranno presto

MSI Prestige 15 è dotato di un potente processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, che garantiscono una velocità di elaborazione rapida e un’esperienza di gioco fluida. Con 16 GB di RAM DDR4 e un solid state drive da 1 TB, questo laptop offre anche una grande capacità di archiviazione e una velocità di avvio rapidissima.

Il design sottile del Prestige 15 lo rende un compagno ideale per i viaggi. Con uno spessore di soli 16,9 mm e un peso di soli 1,6 kg, questo laptop è facile da trasportare e ha un aspetto elegante che lo rende adatto a una vasta gamma di situazioni, dal lavoro allo svago. Il display da 15,6 pollici offre una qualità visiva eccezionale, ed è perfetto sia per il lavoro, che per la riproduzione dei tuoi contenuti audiovisivi preferiti.

Oltre alle sue caratteristiche hardware di alto livello, il Prestige 15 è dotato anche di una serie di funzionalità software avanzate, tra cui il sistema operativo Windows 11 Home. Inoltre, il laptop è dotato di una serie di porte, tra cui USB-C, USB 3.2, HDMI e jack audio, che lo rendono facile da usare con una vasta gamma di dispositivi esterni.

In sintesi, MSI Prestige 15 è un laptop di alta qualità che offre prestazioni eccezionali, un design elegante e una serie di funzionalità avanzate. Con uno sconto di 500 euro su Amazon, questo laptop è diventato ancora più attraente per gli utenti che cercano un dispositivo potente e ben progettato. Non perdere questa incredibile offerta e acquistalo subito ad un prezzo di soli 1.299,00 euro, con la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.

