MSI Prestige 15: il notebook giusto per il GAMING in MOBILITA' è in offerta (33%)

MSI Prestige 15 è uno dei modelli di riferimento della gamma di notebook di MSI. A differenza della maggior parte dei modelli, infatti, questo notebook non punta tutto sulla potenza bruta, senza curare l’efficienza energetica, ma predilige un approccio più equilibrato, ideale per chi ha bisogno di un laptop potente da utilizzare in mobilità, con una particolare attenzione sia all’autonomia che al peso.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Prestige 15 al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.799 euro. Lo sconto è del 33% e garantisce a chi è alla ricerca di un notebook equilibrato, potente ed elegante la possibilità di acquistare un prodotto eccellente, sotto tutti i punti di vista. Per sfruttare l’offerta (a tempo limitato) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

MSI Prestige 15: con la nuova offerta Amazon è da comprare subito per il gaming in mobilità

La scheda tecnica di MSI Prestige 15 è completa, sotto tutti i punti di vista. Il notebook può contare sull’ottimo processore Intel Core i7-1280P che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da ben 1 TB di spazio d’archiviazione.

Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e di una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. Tra le specifiche troviamo anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6 ed al sistema operativo Windows 11 Home. Da segnalare che il notebook presenta un peso di appena 1,6 chilogrammi che lo rende estremamente portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.