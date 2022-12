MSI Prestige 15: gaming e portabilità ad un OTTIMO PREZZO (-32%)

Se state cercando un nuovo notebook per la portabilità ma anche per il gaming, su Amazon, in questo momento, c’è l’offerta giusta: l’ottimo MSI Prestige 15 è proposto al prezzo scontato di 1.149 euro invece di 1.699 euro con un taglio del 32% rispetto al prezzo di listino.

Questa versione può contare sulla NVIDIA GTX 1650 come scheda video. In alternativa, c'è la versione con RTX 3050 che viene proposta da 1.249 euro invece di 1.799 euro.

MSI Prestige 15: con lo sconto del 32% è un vero best buy

La gamma di MSI comprende diversi modelli di grande interesse. MSI Prestige 15 è una soluzione bilanciata, adatta sia al gaming che alla portabilità. Il notebook può contare sul processore Intel Core i7 1280P appartenente alla dodicesima generazione dei processori Intel Core.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 1 TB di SSD. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi 6E, la presenza del sistema operativo Windows 11 e di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Da notare che il notebook pesa appena 1,69 chilogrammi ed è, quindi, facile da trasportare.

MSI Prestige 15 è disponibile con scheda video NVIDIA GTX 1650 al prezzo scontato di 1.149 euro invece di 1.699 euro e con RTX 3050 al prezzo scontato di 1.249 euro invece di 1.799 euro. Entrambe le schede video dedicate possono contare su 4 GB di memoria.



