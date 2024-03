MSI Optix da 27" in super offerta: il monitor definitivo per Warzone

L’MSI Optix da 27” è un eccellente monitor pensato per i giocatori più competitivi, che non possono rischiare di vedere le loro performance compromesse da un input lag non ottimale. Insomma, se sei un appassionato di giochi come CoD Warzone, MW3 o Apex Legends, questo monitor fa al caso tuo e potrebbe aiutarti ad esprimere finalmente il tuo intero potenziale nell’arena virtuale.

Attualmente è disponibile su Amazon al prezzo competitivo di 399,99€, grazie a un significativo sconto dal prezzo originale di 549,99.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questo monitor è la tecnologia Quantum Dot, che garantisce una vivacità di colori superiore, con una gamma di 1,07 miliardi di colori, coprendo il 147% dello spazio colore sRGB e il 97% dello spazio colore DCI-P3. Il contrasto dinamico HDR Ready esalta ulteriormente ogni dettaglio, permettendoti di immergerti completamente nelle tue sessioni di gioco o nei tuoi progetti creativi.

Il pannello IPS di 27 pollici WQHD con un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta GtG di solo 1ms offre una fluidità di movimento e una precisione visiva essenziali per gli esports e le sessioni di gioco ad alta velocità. La compatibilità con G-SYNC assicura inoltre un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, mantenendo un gameplay fluido anche nelle situazioni più frenetiche.

Il design elegante del MSI Optix MAG274QRF-QD, con i suoi bordi sottili e l’illuminazione ambientale Mystic Light RGB, si adatta perfettamente a ogni ambiente, dalla postazione di gioco all’ufficio creativo. La regolabilità in quattro direzioni del supporto garantisce il massimo comfort durante le lunghe sessioni d’uso, mentre la MSI Gaming Intelligence App offre una gestione intuitiva delle impostazioni e dei profili del display.

Le opzioni di connettività sono ampie e versatili, includendo porte DisplayPort 1.2a e USB Type-C per sfruttare al meglio la risoluzione WQHD a 165Hz, oltre a porte HDMI 2.0b che supportano WQHD a 144Hz. Le ulteriori porte USB 2.0 Type-A & -C e l’uscita cuffie, insieme al navigatore joystick a 5 vie, rendono questo monitor incredibilmente facile da usare e adattabile a qualsiasi setup. Non perdere assolutamente questa offerta e acquistalo subito risparmiando!