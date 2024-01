MSI: nuovi notebook con AI e prima console portatile al CES 2024

La partecipazione di MSI al CES 2024, in svolgimento dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, è caratterizzata da una serie di importanti iniziative. Durante il rinomato evento, l’azienda presenta diversi nuovi modelli di laptop che strizzano l’occhio al mondo dell’intelligenza artificiale, oltre a svelare la sua prima console portatile.

Le novità di MSI al CES 2024 di Las Vegas

MSI, oltre a presentare hardware per l’AI, concentra l’attenzione anche su software esclusivi basati proprio sull’intelligenza artificiale. Tra questi, MSI Ai Engine ottimizza automaticamente le impostazioni del laptop in base all’applicazione, mentre AI Artist elimina rischi di latenza di rete e perdita di dati, migliorando la produttività dei creatori di contenuti. Inoltre, AI Noise Cancellation Pro unisce un sistema microfonico avanzato ad un software di cancellazione del rumore basato sull’IA.

Al CES 2024, MSI ha poi svelato la prima famiglia di notebook con display da 18″. Abbiamo il performante Titan HX, vincitore del CES 2024 Innovation Award sia nella categoria “Gaming & eSport” e sia in quella “Intelligenza Artificiale”, il potentissimo Raider 18 HX e lo Stealth 18 AI Studio, che rappresenta il notebook più leggero sul mercato con un display di queste dimensioni.

Per assicurare il massimo delle prestazioni sia con i videogiochi e sia con l’AI, i primi due modelli sono equipaggiati con processori Intel Core i9 di 14° generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX serie 40, mentre il terzo modello con processori Intel Core Ultra.

Grazie a soluzioni di dissipazione del calore avanzate, offrono un’esperienza di gioco coinvolgente con il primo display mini LED 4K 120Hz da 18 pollici al mondo, caratterizzato da risoluzioni elevate, tecnologia DisplayHDR 1000 ed ampia copertura cromatica. Il design raffinato e le soluzioni tecnologiche assicurano espansione delle memorie, comfort d’utilizzo, robustezza ed un aspetto elegante.

Il CES 2024 accoglie anche il debutto della console portatile MSI Claw, caratterizzata dalla prima CPU Intel Core Ultra e dalla tecnologia Intel XeSS per un’esperienza di gioco AAA fluida. Con un’autonomia di 2 ore grazie alla batteria da 53 Whr, offre un display touchscreen FullHD da 7 pollici a 120 Hz per la massima reattività. Dotata di sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, MSI Center M per facilitare l’accesso alle funzioni essenziali ed MSI APP Player per giochi Windows e Android.

Ricordiamo che queste sono solo alcune delle sorprese che MSI ha in serbo per tutti coloro che visiteranno lo stand dell’azienda al CES 2024, come i notebook Vector 16/17 HX, Crosshair 16/17 HX e Pulse 16/17 AI.