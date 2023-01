MSI: monitor gaming curvo da 32 pollici a prezzo FOLLE (-42%)

Oggi devo assolutamente segnalarti quest’offerta pazzesca che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi fare un vero colpaccio. Metti subito nel tuo carrello il monitor gaming curvo da 32 pollici MSI a soli 289,68 euro, invece che 499 euro.

Grazie a questo incredibile ribasso del 42% che porti a casa un prodotto eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso. Inoltre quest’offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. In pratica allo stesso prezzo, anzi poco meno, di un 24 pollici potrà invece portarti a casa un 32 pollici. Goditi le tue sessioni di gioco in modo immersivo e senza faticare gli occhi.

MSI: monitor gaming curvo ai confini della realtà

Questo monitor riesce a creare una curvatura perfetta vicino all’angolo di visione dell’occhio che ti permetterà di aumentare notevolmente la realtà virtuale. Tutto sarà così definito e vivido che sarà difficile comprendere la differenza tra gioco e vita reale. Nello stesso tempo riesce a ridurre la quantità di luce blu emessa in modo da non affaticare gli occhi. Potrai giocare in modo immersivo per diverse ore avendo sempre un’ottima visione e senza stancarti.

È poi dotato di un’elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz che staranno dietro anche i giochi più dinamici. Avrai un tempo di risposta velocissimo, di appena 1ms, anche quando le azioni sono molto concitate. Il display HDR 400 riproduce una gamma di luminosità altissima, garantendoti dettagli eccezionali, dinamici e realistici. Tutto prenderà vita e giocare ai tuoi titoli preferiti sarà davvero un’emozione incredibile.

Fai presto perché un prezzo del genere non è normale per cui durerà poco. Se non vuoi rischiare di perdertelo vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor gaming curvo da 32 pollici MSI a soli 289,68 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.