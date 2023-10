MSI Modern, il super monitor scende di prezzo su Amazon: oggi risparmi

Il monitor Modern MD272QPW di MSI è una scelta eccellente per chi cerca un display di alta qualità per attività lavorative, sessioni di gioco o per godersi il tempo libero. Questo monitor IPS da 27 pollici offre una risoluzione WQHD di 2560×1440 pixel, garantendo una visualizzazione nitida e dettagliata, perfetta per il lavoro grafico e la modifica video.

Questo ottimo monitor oggi può essere tuo al prezzo scontato di 249€: ti suggeriamo di non farti scappare quest’occasione a tempo limitato.

L’MSI Modern MD272QPW offre un supporto regolabile che permette di personalizzare l’angolazione e l’altezza del display, riducendo l’affaticamento e migliorando la produttività. Inoltre, la compatibilità con il supporto VESA 75 x 75 mm offre la possibilità di montare il monitor su bracci o supporti a parete per liberare spazio sulla scrivania.

Per quanto riguarda la salute degli occhi, la tecnologia Anti-Flicker di MSI garantisce una corrente di uscita stabile per il monitor, riducendo l’affaticamento visivo e contribuendo a preservare la salute degli occhi a lungo termine.

Con una frequenza di aggiornamento di 75Hz, il monitor offre una visualizzazione più fluida e confortevole. Il Modern MD272QPW è una soluzione ideale per chi trascorre lunghe ore davanti al monitor.

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità, capace di coniugare prestazioni e comfort, il monitor MSI Modern MD272QPW è sicuramente da prendere in considerazione. Se lo ordini subito, non soltanto approfitterai di un ottimo sconto sul suo normale prezzo di listino ma lo riceverai anche a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.