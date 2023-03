MSI Modern 15: un OTTIMO notebook ad un SUPER PREZZO (-250€)

È il momento giusto per acquistare MSI Modern 15, notebook entry level della gamma MSI, che oggi è protagonista di una nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il notebook di MSI al prezzo scontato di 449 euro invece di 699 euro con uno sconto di ben 250 euro.

MSI Modern 15 può contare sul processore Intel Core i3-1115g4, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

MSI Modern 15: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il notebook di MSI ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni per lo studio e il lavoro. Questo modello della gamma MSI Modern può contare sul processore Intel Core i3-1115G4 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Da notare anche un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il laptop presenta una tastiera con layout italiano e una ricca dotazione di porte, con tutto quello che serve per collegare qualsiasi periferica. C’è anche il supporto alle reti WiFi 6. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 15 al prezzo scontato di 449 euro invece di 699 euro. L’offerta di oggi permette, quindi, di portarsi a casa il modello di MSI con un risparmio del 36% e una spesa inferiore di ben 250 euro.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

