MSI Modern 15: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (con Core i5 12° Gen)

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è arrivato il momento di acquistare il nuovo MSI Modern 15 con processore Intel Core i5 di 12° generazione. Il notebook di casa MSI è disponibile ora al prezzo scontato di 549 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico del modello su Amazon.

L’offerta riguarda la versione da 15 pollici che, tra le specifiche, può contare anche su 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. La scocca è caratterizzata dall’elegante finitura Classic Black. Per accedere subito all’offerta, destinata a durare solo per un breve periodo, è possibile utilizzare il link qui di sotto.

MSI Modern 15 in offerta su Amazon al minimo storico è da prendere subito

L’ottimo MSI Modern 15 è dotato di una scheda tecnica completa che ruota intorno alla presenza del processore Intel Core i5-1235U con 10 Core. Tra le specifiche c’è spazio anche per 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che per un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Da segnalare che il notebook è dotato di supporto Wi-Fi 6 e del sistema Windows 11 Home oltre che di una tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione. Nonostante le dimensioni abbondanti, il notebook di MSI pesa appena 1,7 chilogrammi, risultando leggero e facile da trasportare.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 15 al prezzo scontato di 549 euro. L’offerta è da cogliere al volo, garantendo la possibilità di mettere le mani su di un notebook adatto a tutti i contesti di utilizzo, ideale per lo studio e il lavoro da remoto e dotato di un prezzo molto interessante. Per acquistare il modello in offerta è disponibile il link qui di sotto.

