MSI Modern 15 in offerta a un prezzo INCREDIBILE su Amazon (-41%)

MSI Modern 15 è il notebook da comprare oggi. Si tratta di un modello con ottime specifiche tecniche e in grado di adattarsi a tutti i contesti di utilizzo. Con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook di MSI con un prezzo scontato di 499 euro invece che 849 euro, beneficiando del 41% di sconto. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Intel Core i5-1235U affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MSI Modern 15 è il notebook per tutti da prendere oggi

Con MSI Modern 15 è possibile sfruttare un notebook davvero completo e con un prezzo sempre più accessibile. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i5-1235U che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Da notare anche una tastiera retroilluminata con layout italiano e il sistema operativo Windows 11. Realizzato con una scocca in alluminio, il notebook è anche particolarmente leggero con un peso che non supera 1,7 chilogrammi, semplificando l’utilizzo in mobilità nonostante le dimensioni “importanti” dello schermo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Modern 15 con un prezzo scontato di 499 euro e con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Si tratta del nuovo minimo storico per questo notebook. L’offerta è accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

