MSI Modern 15 con Core i5-1335U al prezzo più basso di sempre su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook completo e con un buon prezzo può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata a MSI Modern 15. Il notebook di casa MSI è ora disponibile al prezzo scontato di 508 euro nella variante con processore Intel Core i5-1335U. Si tratta del nuovo minimo storico per la configurazione proposta in sconto. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

MSI Modern 15 al minimo storico su Amazon: è da prendere subito

Il notebook MSI in offerta è dotato del processore Intel Core i5-1335U affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. A completare le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da notare anche una tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione bianca.

Considerando le dimensioni, il notebook è molto leggero, con un peso complessivo di 1,7 chilogrammi che lo rende facilmente utilizzabile in mobilità e trasportabile. Il sistema operativo è Windows 11. Tra le specifiche troviamo due porte USB-C (anche con Power Delivery) e 3 porte USB-A. C’è anche una microSD e una porta HDMI. La batteria è a tre celle e ha una capacità di 39,3 Wh.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Modern 15, nella versione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 508 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il notebook. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Si tratta di un’ottima opportunità per acquistare un notebook completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti con una spesa davvero molto contenuta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.