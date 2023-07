MSI Modern 14: un'affare a questo prezzo per i Prime Day

Se stai cercando un laptop che unisca prestazioni sbalorditive, design elegante e funzionalità avanzate, allora non puoi perderti l’offerta speciale del 40% di sconto sul MSI Modern 14 disponibile su Amazon durante i Prime Day. Questa offerta è valida solo fino a domani, quindi affrettati ad acquistarlo al prezzo competitivo di soli 419,00 euro e pagalo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se utilizzi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

MSI Modern 14: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti del MSI Modern 14 è l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione che garantisce prestazioni più elevate sia per le attività di multitasking che per l’intrattenimento. Questo significa che puoi lavorare su più progetti contemporaneamente senza problemi e goderti un’esperienza fluida durante la riproduzione di video o giochi.

Ma le prestazioni non sono l’unico punto di forza del MSI Modern 14. Questo laptop è progettato per migliorare il tuo flusso di lavoro. Il touchpad è ingrandito per offrire una maggiore comodità di utilizzo, mentre la scocca consente di aprire il laptop fino a 180°. Inoltre, la funzione Flip-n-Share ti permette di condividere lo schermo con un solo clic, rendendo il tuo spazio di lavoro più produttivo. La tastiera retroilluminata di dimensioni standard e la corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm rendono anche l’esperienza di digitazione più ergonomica, consentendoti di lavorare anche in ambienti bui.

La portabilità è un’altra caratteristica fondamentale del MSI Modern 14. Con uno chassis estremamente leggero e sottile che pesa solo 1.4 kg, questo laptop è perfetto per chi è sempre in movimento. Potrai portarlo ovunque con facilità, senza sacrificare le prestazioni o lo stile.

Per quanto riguarda le funzionalità, il MSI Modern 14 ha tutto ciò di cui hai bisogno. Le porte USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi e caricarli contemporaneamente. Inoltre, la durabilità di livello militare è garantita dallo standard MIL-STD-810G, che assicura affidabilità e durata.

Infine, non dimentichiamo l’audio ad Alta Risoluzione. Il MSI Modern 14 ti permette di immergerti nella tua musica preferita con un suono di alta qualità. La capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz garantisce un’esperienza di ascolto superiore, sia che tu sia in studio o in concerto.

Non perdere l’opportunità di acquistare il MSI Modern 14 con un super sconto del 40% durante i Prime Day su Amazon. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo laptop ti offrirà prestazioni straordinarie, mobilità senza precedenti e funzionalità avanzate. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 419,00 euro, affrettati, perché l’offerta finisce domani e le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.