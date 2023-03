MSI Modern 14: potenza e qualità ad un prezzo super scontato

Il MSI Modern 14 è un laptop estremamente potente ed elegante, che può migliorare notevolmente il tuo flusso di lavoro. Con il 20% di sconto su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo dispositivo dalle prestazioni sbalorditive, ad un prezzo competitivo di soli 799,00 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi acquistare questo prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

MSI Modern 14: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il MSI Modern 14 è dotato dell’ultimo processore Intel Core di 12a generazione e della grafica Intel Iris Xe, che offrono prestazioni elevate in multitasking e intrattenimento. Grazie al touchpad ingrandito e alla scocca che consente l’apertura fino a 180°, questo laptop migliora il tuo flusso di lavoro e ti permette di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. La corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm rende l’esperienza di digitazione più ergonomica, e grazie alla tastiera retroilluminata di dimensioni standard, puoi lavorare in ambienti bui.

Il MSI Modern 14 è anche estremamente portatile e ultra sottile, pesa solo 1.4 kg ed è quindi perfetto per viaggiare. Grazie al MSI Center Pro, puoi ottenere un’ottimizzazione ancora più elevata per il multitasking, con modalità e risorse di sistema facilmente regolabili per un’ampia gamma di scenari ed esigenze. Per garantire il meglio del meglio, MSI Modern 14 soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata. MSI è sempre attento alla professionalità con una tecnologia leader a livello mondiale.

MSI Modern 14 fornisce tutte le porte di cui hai bisogno, con USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI, così puoi caricare mentre colleghi i tuoi dispositivi contemporaneamente. Inoltre, con la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz, il Modern 14 ti permette di immergerti nella tua musica preferita e di sperimentare il suono come dovrebbe essere ascoltato.

In conclusione, MSI Modern 14 è un laptop potente ed elegante che può migliorare notevolmente il tuo flusso di lavoro. Grazie al 20% di sconto su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo dispositivo dalle prestazioni elevate, che ti permetterà di lavorare ovunque tu sia, in modo efficiente e con stile. Non perdere ulteriore tempo se sei interessato a questo dispositivo, con il prezzo scontato di soli 799,00 euro, le ultime scorte a disposizione si stanno esaurendo velecemente.

