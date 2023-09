MSI Modern 14: MEGA sconto del 30% su Amazon

Se stai cercando un laptop che ti offra prestazioni straordinarie, portabilità senza pari e un design elegante, non cercare oltre: il MSI Modern 14 è la scelta ideale. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, grazie a uno sconto incredibile del 30% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 699,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Per fare ciò basta che utilizzi come metodo di pagamento in fase di checkout, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Modern 14: le scorte a disposizione sono limitate

Il cuore del MSI Modern 14 è alimentato dal più recente processore Intel Core di 12a generazione e dalla potente grafica Intel Iris Xe. Questa combinazione offre prestazioni eccezionali, sia che tu stia multitasking o godendo di intrattenimento ad alta qualità.

MSI Modern 14 è progettato per migliorare il tuo flusso di lavoro. Il touchpad ingrandito ti consente di navigare con precisione, mentre la scocca consente di aprire il laptop fino a 180°. La funzione Flip-n-Share permette di condividere lo schermo con un solo clic, rendendo il lavoro collaborativo più semplice che mai. La tastiera con una corsa dei tasti di 1,5 mm è ergonomicamente ottimizzata, e la retroilluminazione ti permette di lavorare anche in ambienti bui.

Con un peso di soli 1,4 kg e uno chassis sottile, il Modern 14 è perfetto per chi è sempre in movimento. È un compagno di viaggio affidabile che si adatta a qualsiasi ambiente.

Grazie a MSI Center Pro, puoi ottimizzare il tuo multitasking in modo personalizzato. Questo software ti consente di regolare facilmente le modalità e le risorse di sistema per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Il Modern 14 è costruito per durare. Soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G, garantendo affidabilità e durata. MSI è sinonimo di tecnologia all’avanguardia e professionalità.

Non dovrai preoccuparti delle porte. Il Modern 14 offre una vasta gamma di opzioni, tra cui USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI. Potrai collegare e caricare i tuoi dispositivi contemporaneamente.

MSI Modern 14 è un laptop completo, che offre prestazioni di alto livello, portabilità estrema e una durabilità senza compromessi. E con uno sconto del 30% su Amazon, è l’occasione perfetta per fare un investimento intelligente. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile d soli 699,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.