MSI Modern 14 in offerta al miglior prezzo di sempre: l'ottimo laptop scende a 725€

Il notebook MSI Modern 14 è attualmente disponibile con uno sconto del 19%, al prezzo di 725,03€ invece del prezzo precedente di 899€, il prezzo più basso mai registrato su Amazon. Questo notebook offre prestazioni elevate in un design sottile ed elegante, perfetto per soddisfare le tue esigenze lavorative e per il tempo libero.

L’MSI Modern 14 offre un pacchetto completo di specifiche e funzionalità all’avanguardia:

Processore Intel Core i7 di 13a generazione per elevate prestazioni

per elevate prestazioni Grafica Intel Iris Xe per una migliore resa visiva

Schermo FHD da 14″ con una frequenza di aggiornamento di 60Hz

con una frequenza di aggiornamento di 60Hz 512GB di archiviazione SSD PCIe 3

16GB di RAM DDR4 3200MHz

3200MHz WiFi 6 per una connessione veloce e affidabile

Sistema operativo Windows 11 Home

Questo notebook è progettato per migliorare la produttività quotidiana, sia che tu stia lavorando o giocando in modalità multitasking. È leggero e portatile, pesando solo 1,4 kg, il che lo rende ideale per la mobilità e il lavoro in movimento.

Le porte USB-A, USB-C, microSD e HDMI offrono una connettività completa, consentendoti di collegare facilmente i tuoi dispositivi e caricare mentre lo fai. Inoltre, la serie Modern offre un’eccezionale esperienza audio, supportando il campionamento fino a 24 bit/192 kHz per garantire la massima qualità del suono.

Con una garanzia di 2 anni, il MSI Modern 14 è una scelta eccellente per chi cerca un notebook potente e affidabile per tutte le esigenze lavorative e di intrattenimento.

L’MSI Modern 14 è un laptop eccellente e versatile, che ti accompagnerà in tutte le tue attività professionali garantendo un’esperienza d’uso fluida e veloce. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, può essere tuo ad un prezzo davvero competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.