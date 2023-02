MSI Modern 14 con Ryzen 5: ora al MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo notebook completo e ad un buon prezzo potete fare riferimento alla nuova offerta Amazon dedicata a MSI Modern 14 con Ryzen 5 5500U. Il notebook, uno dei modelli d’accesso alla gamma MSI, viene ora proposto al prezzo scontato di 529 euro invece che 799 euro. Si tratta di un prezzo davvero ottimo considerando il comparto tecnico del notebook. Per sfruttare l’offerta, disponibile per un tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

MSI Modern 14: ora in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

La versione in offerta di MSI Modern 14 può contare su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e sull’ottimo processore AMD Ryzen 5 5500U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD m.2. Da segnalare anche il supporto alle reti WiFi 6E che va a completare il comparto tecnico.

Il notebook è dotato di una tastiera italiana e di una scocca in alluminio. Da segnalare l’elevata resistenza dello chassis che soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G. La dotazione di porte include due USB-A ed una USB-C oltre a una porta microSD ed una HDMI. Il laptop pesa appena 1,3 chilogrammi risultando davvero facile da trasportare.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 529 euro invece di 799 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che consente di acquistare un laptop equilibrato e potente, pensato per l’utilizzo in mobilità ma in grado di garantire ottime prestazioni anche come sostituto di un desktop.

