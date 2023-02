MSI Katana GF66: PC da gaming ad alte prestazioni (-27%)

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi perdere l’occasione di acquistare il notebook da gaming MSI Katana GF66 scontato del 27% su Amazon. Questa serie di notebook è stata progettata per offrire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco immersiva e oggi puoi acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo di soli 1.099,00 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, che puoi pagare in comode rate a tasso zero. Per farlo ti basta attivare questo servizio come metodo di pagamento durante il check-out nel carrello e seguire le semplici istruzioni.

MSI Katana GF66: difficile trovare un i7 di 12° generazione a questo prezzo

MSI Katana GF66 è stato creato per essere potente e robusta come una lama, e il GF66 non delude le aspettative. Questo notebook è dotato della scheda grafica GeForce RTX serie 30 di NVIDIA, alimentata dall’architettura Ampere RTX di seconda generazione con nuovi RT Core e Tensor Core. Questo significa che le prestazioni sono di altissimo livello, sia che tu sia un giocatore che un creatore di contenuti.

Inoltre, il notebook è equipaggiato con il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, che fornisce prestazioni ed efficienza senza precedenti. Questo significa che potrai utilizzare il notebook per multitasking e giochi pesanti senza problemi.

Il display gaming thin bezel con refresh a 144 Hz è un altro punto di forza di questo MSI Katana G66. Grazie alla sua elevata velocità, potrai godere di immagini più vivaci e nitide, senza perdere mai un colpo.

Ma la vera rivoluzione del MSI Katana GF66 è nel sistema di raffreddamento di nuova generazione. Il notebook è dotato di soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU, con un massimo di 6 heatpipe, per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Infine, l’esclusivo MSI Center ti aiuta a controllare e personalizzare il tuo laptop MSI Katana GF66 nel modo che preferisci, mentre la garanzia italiana ti permette di espandere lo storage e la RAM, inviando una mail all’assistenza MSI.

In sintesi, se stai cercando un notebook da gaming potente e performante, il MSI Katana GF66 è l’ideale per te. Grazie al suo sconto del 27% su Amazon, potrai acquistarlo ad un prezzo incredibile di soli 1.099,00 euro e godere di un’esperienza di gioco senza precedenti. Affrettati a comprarlo prima che questa promozione finisca.

