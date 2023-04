MSI Katana GF66: il super laptop da gaming è in offerta su Amazon

Il laptop da gaming MSI Katana GF66 è dotato di una GPU GeForce RTX serie 30 che offre le massime prestazioni per giocatori e creatori. È alimentato da Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core e Tensor Core.

Oggi questo potente laptop da gaming con un design accattivante ed aggressivo può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, lo potrai acquistare a soli 1099€, con un risparmio di 400€ sul suo normale prezzo di listino.

Il laptop è dotato dell’ultimo processore Intel Core di dodicesima generazione per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti. Il display gaming veloce ti offre le immagini più vivaci così da non perdere mai un colpo. Il laptop è dotato di soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme. L’esclusivo MSI Center ti aiuta a controllare e personalizzare il tuo laptop MSI nel modo che preferisci.

Inoltre, il laptop ha una memoria RAM DDR4 da 16 GB e uno storage SSD NVMe PCIe Gen3 da 512 GB. La tastiera retroilluminata a LED ti consente di digitare anche al buio e il touchpad è ampio e reattivo. Il laptop ha una webcam HD integrata e un microfono ad alta definizione per le videochiamate e le registrazioni audio. La batteria ha una durata fino a 7 ore.

Il laptop è ottimizzato per scatenare prestazioni reali durante il gioco e offre prestazioni ottimali per farti brillare sul campo di battaglia. Con il laptop MSI Katana GF66, puoi giocare ai tuoi giochi preferiti con la massima fluidità e senza problemi di lag o rallentamenti. Non farti scappare questa occasione e acquistalo a soli 1099€!