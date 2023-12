MSI Katana 15: MEGA sconto di 300 euro su Amazon

Entra nel mondo del gaming ad altissime prestazioni con lo straordinario notebook MSI Katana 15, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 20%. Questo laptop da gaming è progettato per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti, grazie alle sue caratteristiche eccezionali. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro, anziché 1.499,00 euro.

MSI Katana 15: le scorte a disposizione sono davvero poche

La potenza di calcolo è garantita dal processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, con architettura multi-core che assicura prestazioni ed efficienza straordinarie. La velocità di lettura/scrittura della memoria DDR5 offre un aumento significativo delle prestazioni, permettendoti di colpire più velocemente e senza ritardi nei momenti critici del gioco.

Il display IPS da 144 Hz assicura immagini nitide e una frequenza di aggiornamento fluida, evitando sfarfallii e ritardi. La tastiera RGB a 4 zone, con illuminazione dedicata per i tasti WASD, aggiunge un tocco di stile al tuo setup, creando un’atmosfera coinvolgente durante le tue sessioni di gioco.

Grazie all’esclusivo MSI Center, hai il controllo completo del tuo laptop, personalizzandolo secondo le tue preferenze. Inoltre, acquistando questo notebook da gaming, riceverai un mese di Game Pass Ultimate incluso, permettendoti di accedere a centinaia di titoli di alta qualità.

E non dimenticare la tranquillità della garanzia di 2 anni offerta da MSI. Anche se acquisti il notebook con fattura, la copertura rimane invariata, garantendo una protezione a lungo termine per il tuo investimento in tecnologia.

Non farti scappare questa occasione, acquista il notebook da gaming MSI Katana 15 oggi e immergiti in un’esperienza di gioco straordinaria. Non perdere altro tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro, prima che sia troppo tardi. Fidati di noi se ti diciamo che è difficile trovare di meglio a questo prezzo.

