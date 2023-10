MSI Katana 15 al MINIMO STORICO con RTX 4050 e RTX 4060 su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, in questo momento, la scelta migliore è rappresentata da MSI Katana 15. Si tratta di uno dei modelli più interessanti sul mercato, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il notebook è ora al prezzo minimo storico nelle varianti con processore Intel Core i7-12650H e scheda video NVIDIA RTX 4050, al prezzo scontato di 1.299 euro, oppure RTX 4060, al prezzo scontato di 1.399 euro, grazie a questa nuova offerta Amazon.

MSI Katana 15 è il notebook da gaming da comprare

Scegliendo MSI Katana 15 è possibile ottenere un mix davvero ottimo di potenza e prestazioni. Il notebook da gaming di MSI è dotato del processore Intel Core i7-12650H, con architettura ibrida, che viene abbinato a varie GPU. Le versioni più interessanti sono quella con RTX 4050 e con RTX 4060, le due nuove schede video di casa NVIDA.

A completare le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD (espandibili) oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz. C’è anche una tastiera retroilluminata con layout italiano. Da notare anche il supporto Wi-Fi 6 e il sistema operativo Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Katana 15 con RTX 4050 al prezzo scontato di 1.299 euro mentre MSI Katana 15 con RTX 4060 costa 1.399 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di un minimo storico per il notebook sullo store di Amazon. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Con le offerte Amazon Seconda Mano è possibile ottenere un ulteriore risparmio.

