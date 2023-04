MSI Esport 32": il monitor da gaming definitivo, oggi in super sconto

Il monitor da gaming MSI Esport da 32″ è una soluzione ideale per i videogiocatori che desiderano un’esperienza di gioco ultra-realistica e fluida. Il dispositivo supporta una gamma di 1,07 miliardi di colori, ciò significa che i colori saranno incredibilmente vivaci e intensi. Inoltre, il monitor ha una luminosità VESA DisplayHDR 600, che offre una gamma di luminosità incredibilmente ampia con 400 nits di luminosità di base e picchi di 600 nits. Grazie a uno sconto FOLLE del 38% su Amazon, oggi puoi acquistare questo incredibile prodotto ad un prezzo vantaggioso di soli 539,00 euro. Inoltre, se decidi di acquistarlo, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

MSI Esport 32″: uno dei monitor da gaming migliori al mondo, ad un prezzo mai visto

Il monitor MSI Esport da 32″ è dotato di un pannello IPS quadruplo ad alta definizione 2560 x 1440 Rapid (16:9) con un refresh rate di 175 Hz compatibile con G-SYNC. Questo significa che il tracking del movimento e della mira sarà incredibilmente fluido, consentendo ai videogiocatori di immergersi completamente nel gioco. Inoltre, il tempo di risposta GtG di solo 1 ms lo rende ideale per gli Esports.

MSI Gaming Intelligence offre ai giocatori un vantaggio con il monitor da gaming MSI Esport da 32″. Smart Crosshair e Optix Scope sono alcune delle funzionalità offerte da questo monitor, insieme a software supportati dall’AI come Smart Brightness e Sound Tune. Inoltre, la tecnologia KVM consente il collegamento simultaneo di due sistemi a un monitor.

Il monitor da gaming MSI Esport da 32″ è dotato di un design e di utilità smart. Ha bordi sottili, illuminazione ambientale Mystic Light RGB, bungee integrato e un supporto regolabile a 3 vie. La funzionalità multi-display è facile grazie a True Colour Sync e Gaming Intelligence, che consentono ai giocatori di controllare il monitor con facilità. Le opzioni di interfaccia video del monitor sono DisplayPort 1.4a e USB Type-C, e le porte HDMI 2.0b con funzionalità CEC. Inoltre, il monitor è dotato di altre porte come USB 2.0 Type-A & -B, jack audio combo e navigatore joystick a 5 vie, consentendo ai giocatori di personalizzare il loro setup in base alle proprie esigenze.

In conclusione, il monitor da gaming MSI Esport da 32″ offre un’esperienza di gioco incredibilmente immersiva e fluida grazie alle sue funzionalità avanzate. Il suo design e utilità smart, insieme alle sue opzioni di interfaccia versatile, lo rendono un’ottima scelta per i videogiocatori che cercano un monitor di alta qualità e non si accontentano. Con il 38% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo, ad un prezzo competitivo di soli 539,00 euro. Se sei interessato al suo acquisto non perdere altro tempo, i pezzi a disposizione in promo sono soltanto tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.