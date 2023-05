MSI Creator: quasi 1000 euro di sconto per il PC definitivo

Se sei un professionista creativo alla ricerca di una macchina potente e affidabile per gestire software 3D, visualizzazioni video e graphic design, non cercare oltre. L’incredibile PC fisso MSI Creator P100X è ora disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 33%, permettendoti di risparmiare quasi 1000 euro. Questo studio standard offre prestazioni straordinarie grazie al processore Intel 12th Gen Core i7-12700F e alla scheda grafica RTX 3070 LHR VENTUS 2X. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 1.899,00 euro, anziché di 2.849,00 euro.

MSI Creator: per chi è attento al portafogli, ma vuole il massimo

Dotato di un processore Intel di ultima generazione e una scheda grafica RTX 3070 LHR VENTUS 2X, il MSI Creator P100X offre prestazioni straordinarie per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi. Sia che tu stia lavorando su software 3D complessi o creando visualizzazioni video di alta qualità, questo PC fisso ti consentirà di ottenere risultati straordinari in tempi rapidi.

Il MSI Creator P100X si distingue anche per il suo design elegante e funzionale. La mini torre sottile (10,3 L) è dotata di un sistema di raffreddamento avanzato, che include camere di calore indipendenti e ventole turbo nella base. Ciò garantisce un funzionamento silenzioso e una temperatura ottimale per le prestazioni migliori. Inoltre, i pannelli laterali sono facilmente rimovibili, consentendo un’aggiornabilità agevole dei componenti interni.

Il MSI Creator P100X è progettato per offrire un workflow fluido e senza intoppi. Con 64 GB di memoria DDR5 e uno storage SSD NVMe PCIe da 2 TB, avrai a disposizione spazio e velocità per gestire i tuoi progetti più impegnativi. Inoltre, l’alimentazione affidabile fornita da una PSU 80 PLUS Gold da 750 Watt garantisce stabilità ed efficienza energetica.

La sicurezza è una priorità per i professionisti creativi, e il MSI Creator P100X si fa carico di questo aspetto. La tecnologia hardware TPM 2.0 supporta il criptaggio dei dati e delle password, proteggendo le tue informazioni sensibili. Inoltre, il sistema operativo Windows 11 Pro offre ulteriori livelli di sicurezza e funzionalità avanzate.

In poche parole, se stai cercando un PC fisso ad alte prestazioni, dal design moderno e che sia super affidabile, non perdere questa incredibile occasione sul MSI Creator P100X. Grazie a un’ottimo sconto del 33% su Amazon, questo incredibile prodotto oggi può essere tuo al prezzo speciale di soli 1.899,00 euro. Risparmiando così quasi 1000 euro. Se questa è l’occasione che stavi cercando per la tua nuova postazione professionale non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.