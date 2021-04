Sei in cerca di un paio di cuffie over ear? Le Mpow H7 sono in offerta su Amazon a soli 21,79€. Lo sconto del 43% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon del 5% che rende il prezzo quasi dimezzato. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere l’extra sconto in carrello.

Mpow H7: le over ear che stavi cercando

Il design semplice e lineare rende le Mpow H7 delle cuffie over ear comode e resistenti. Nella loro colorazione nera si presentano esteticamente apprezzabili e con un buon rapporto qualità/prezzo.

Realizzate in materiali durevoli, queste wearable vantano dei padiglioni auricolari finemente imbottiti per rendere l’utilizzo confortevole. Il peso di appena 250 grammi le rende leggere e utilizzabili anche a lungo.

Il driver aggiornato da 40 mm in modalità HiFi Stereo contribuisce all’erogazione di un suono con bassi profondi e toni alti setosi. L’esperienza di ascolto è resa così intensa da farti sembrare a un concerto.

Grazie al Bluetooth, poi, le connessioni sono sempre stabili e a bassa latenza.

Degno di nota è il microfono integrato che ti consente di utilizzare le cuffie anche in fase di chiamata. La cancellazione del rumore rende la tua voce nitida e cristallina per chi ascolta ed evita fastidiose interferenze.

Spicca anche la batteria che assicura un’autonomia complessiva di 25 ore quando utilizzate in modalità wireless. In confezione, infatti, è inserito anche un cavo per poter utilizzare le cuffie in modalità cablata e non rinunciare mai a nulla.

Le wearable sono compatibili con PC, smartphone Android e iOS e televisori.

Puoi acquistare le Over Ear Mpow H7 su Amazon a soli 21,79€ nella loro colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in tempi brevi in tutta Italia. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime.

Attiva il coupon per ottenere l’extra sconto. La promozione ha valenza fino al 22 aprile 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable