Mouse wireless super ergonomico per fare meno fatica tuo con appena 14€

Se vuoi acquistare un mouse senza fili con diversi bottoni che garantiscono tutte le scorciatoie che desideri e abbia un design economico non perdere questa ottima promozione. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless TECKNET a soli 14,39 euro, invece che 15,99 euro.

È vero lo sconto del 10% non è da strapparsi i capelli ma perché pagare di più qualcosa che puoi avere molto meno? Anche perché siamo di fronte un prodotto davvero di ottima qualità, nonostante il suo prezzo molto basso. Si tratta però di un’offerta a tempo limitato e quindi devi essere velocissimo.

Mouse wireless ergonomico di qualità a prezzo mini

Il rapporto qualità prezzo di questo mouse wireless è sicuramente ciò che lo rende una delle migliori offerte della categoria. Come ti dicevo però non è solo il prezzo a renderlo un ottimo prodotto. Gode di un tracciamento velocissimo con 6 livelli DPI regolabili da un minimo di 800 a un massimo di 4800 DPI.

Gode di clic silenziosi e bottoni posti anche dove appoggi il pollice per avere scorciatoie che renderanno il tuo lavoro molto più veloce. Ha un design incredibilmente ergonomico e quindi potrai fare meno fatica anche usandolo tutto il giorno. Troverai un ricevitore wireless per una connessione stabile fino a 15 m di distanza. E lo potrai collegare a Windows, Linux e Mac. Inoltre gode di una super batteria da 700 mAh che dura tantissimo e che puoi ricaricare con il cavetto USB che trovi in dotazione.

Non perdere tempo perché questa offerta è destinata a durare poco. Quindi prima che scada e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless TECKNET a soli 14,39 euro, invece che 15,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.