Mouse wireless SUPER ECONOMICO che non delude? Logitech M185 a 9,99€

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su un mouse wireless a un prezzo davvero molto basso. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech M185 a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro.

Questo è chiaramente un mouse pensato per chi non vuole spendere molto ma ha delle ottime caratteristiche e un design minimal, super compatto e leggerissimo. Adesso con lo sconto del 40% te lo porti a casa a una cifra ridicola. Da non perdere.

Logitech M185: super mouse a un super prezzo

Siamo di fronte a un rapporto qualità prezzo che non ha rivali, inutile girarci intorno. Ma non è solo la cifra a renderlo un ottimo acquisto. Ha un sensore molto preciso e quindi può scorrere anche senza il classico tappetino. Questo è perfetto se ad esempio te lo porti dietro dove non sempre hai tutto a portata di mano. E poi è davvero molto leggero e compatto.

Ha un’impugnatura ergonomia ed è adatto sia per mancini che per destrorsi. Lo colleghi velocemente al tuo computer con il suo ricevitore che trovi incluso e funziona subito, senza la necessità di fare installazioni. La connessione è stabile fino a 10 metri e ha una batteria AA inclusa che dura 1 anno.

Affrettati perché la promozione ha l’aria di scadere a momenti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Logitech M185 a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.