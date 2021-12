Mouse wireless: semplice ma prezioso da avere (13€)

Un bel mouse wireless a casa fa sempre comodo, se ancora non ne hai uno che ne dici di provare questa ebbrezza? Con la promozione su Amazon spendi appena 13,29€ e te ne porti uno veramente fantastico a casa.

Perché te lo consiglio? Beh, elimini ogni tipo di cavo e cavetto dalla scrivania e poi è super portatile quindi se lo abbini a un laptop hai l'occasione di averlo sempre dietro.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti. Che poi, vorrei dirti, se ancora non li hai puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.

Mouse wireless: cosa devi sapere su questo modello

Semplicissimo nella sua estetica, il mouse wireless di cui ti parlo è una vera bombetta: acquistato da migliaia di consumatori non ha mai lasciato nessuno deluso e infatti ha più di 18 mila recensioni che lo testimoniano. Come lo colleghi? In due secondi grazie micro ricevitore USB che una volta inserito nel tuo dispositivo principale fa tutto da sé. Tu non devi effettuare alcuna installazione ma bensì puoi iniziare ad utilizzare la periferica fin da subito.

La struttura è totalmente ergonomica così passi ore e ore all'insegna del comfort e ti mette a disposizione diverse funzionalità. Quali?

6 pulsanti che utilizzi con naturalezza, due di questi grazie al pollice per andare avanti e indietro;

che utilizzi con naturalezza, due di questi grazie al pollice per andare avanti e indietro; DPI regolabili sulla base di 5 livelli preimpostati, il massimo è di 2600.

sulla base di 5 livelli preimpostati, il massimo è di 2600. autonomia longeva dato che con due semplici pile AAA ha 24 mesi di vita.

Cosa aspetti a farlo tuo? Acquista subito il tuo mouse wireless su Amazon a soli 13,29€, non devi far altro che attivare il coupon e aggiungerlo al carrello.