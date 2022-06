Mouse wireless ricaricabile, ergonomico e con 3 livelli DPI (11€)

Se c’è un upgrade che la tua scrivania si merita, quello è un mouse wireless. Ottenere il massimo della libertà quando utilizzi il computer è un passo essenziale quindi non scendere più a compromessi.

Sai benissimo che i fili sono scomodi e qui la domanda sporge spontanea: perché ti ostini a tenerli tra i piedi? Alla fine la spesa che devi affrontare è minima, oggi più che mai. Se ti colleghi su Amazon ti porti a casa questo modello con soli 11,04€, letteralmente una spesa minima.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci con Prime attivo, fatti due calcoli.

Mouse wireless e non solo, senza batterie e personalizzabile

Poter contare su un mezzo ergonomico è l’ABC, sai benissimo che se usi il mouse per lunghe ore poi puoi provare fastidio a mano e polso. Con questo modello ogni guaio è scongiurato e non solo perché è stato realizzato appositamente, ma anche perché il design ti consente di utilizzarlo sia con mano destra che con mano sinistra.

Ha 3 livelli DPI regolabili per rendere l’esperienza adatta i tuoi gusti ed è silenzioso, il ché è un valore aggiunto.

Poi, come ti ho anticipato, non ha bisogno di batterie al suo interno, grazie a quella integrata lo ricarichi e lo usi per 30 giorni continui senza farti problemi. Un bel passo avanti se ci pensi.

Come lo colleghi? Mediante il micro ricevitore USB che è compatibile con tutti i sistemi operativi in circolazione. Così lo puoi passare persino da un dispositivo all’altro senza farti problemi.

Portati a casa il tuo nuovo mouse wireless, appena 11,04€ se ti colleghi su Amazon e concludi l’acquisto ora. Le spedizioni non le paghi se hai Prime attivo sul tuo account, uno o due giorni e lo ricevi a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.