Mouse wireless ricaricabile ad un prezzo imbattibile: compatibile con laptop, PC e Mac

Se cerchi un mouse wireless ricaricabile compatibile con laptop, PC, Mac, Chromebook e notebook e che sia venduto ad un prezzo più che conveniente, il TQQ Mouse è la scelta che fa al caso tuo.

Dotato di un mini ricevitore USB da 2,4 Ghz, questo mouse è compatibile con numerose tipologie di dispositivi ed è venduto in 7 colorazioni diverse per accontentare tutti i gusti.

Questo mouse è studiato per garantire una connessione stabile e senza interruzioni e inoltre il suo sensore ad alta precisione ti consentirà di avere il massimo controllo durante i tuoi giochi preferiti o mentre lavori.

La sua forma è ergonomica per garantirti il massimo del comfort, e la sua retroilluminazione a 7 colori lo renderà gradevole ed accattivante sia da avere sulla scrivania del tuo ufficio che in casa.

Questo mouse è dotato di una batteria AA con capacità di 500 mAh, che può essere caricata comodamente tramite USB in appena 2-3 ore. Quando non viene utilizzato entra in modalità stand-by in appena 5 minuti, così da permetterti di avere un ulteriore risparmio sulla batteria.

Dispone inoltre di tre interruttori DPI (1000, 1200 e 1600) per regolarne la velocità a tuo piacimento, e come già anticipato è compatibile con una vasta gamma di dispositivi (Windows, Max, Linux e Android). Si tratta di un dispositivo senza dubbio adatto per i gamers, ma è ottimo anche da avere sempre con sé in caso si viaggi per lavoro.

Il peso è estremamente leggero, ma si tratta comunque di un dispositivo solido ad un prezzo più che contenuto: al momento il suo costo è di soli 11.30 euro. Non lasciarti scappare l’offerta e acquistalo su Amazon con il 5% di sconto!