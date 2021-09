Mouse wireless pazzesco: è Logitech e lo paghi due spicci su Amazon

Un bel mouse wireless fa sempre comodo da avere di riserva. Se ne hai sempre desiderato uno fatti tentare dall'offerta su Amazon e acquista questo modello di Logitech a soli 9,49€. Semplicissimo, arriva a casa tua senza costi aggiunti e con spedizioni veloci in tutta Italia.

Logitech M171: il mouse wireless perfetto per ogni esigenza

Abbinare al proprio notebook un dispositivo aggiuntivo come un mouse wireless è una scelta saggia così come lo è decidere di eliminare i cavi dal proprio PC desktop per poter passare a un arrangiamento più ordinato. In entrambi i casi, con questo Logitech M171 risolvi i tuoi problemi. Disponibile in colorazione nera lo utilizzi in maniera semplice e istantanea per averlo sempre con te.

Le sue dimensioni, infatti, sono ridotte ma ciononostante ti assicura una presa ergonomica e confortevole. Inoltre è un vero e proprio vantaggio che sia così piccolo, cos' te lo puoi portare ovunque vai senza preoccuparti.

Vista la sua struttura si adatta sia se utilizzi la mano destra che quella sinistra, infatti non presenta dei tasti aggiuntivi rispetto ai tre classici (click destro, sinistro e rotellina di scorrimento). Dunque è perfetto se al computer non devi svolgere lavori importanti o sessioni di gaming sfrenato.

Si connette al tuo dispositivo mediante un semplice ricevitore USB. In questo modo ti basa collegare questo oggettino incluso in confezione per iniziarlo a utilizzare ovunque tu voglia. Inoltre ti faccio sapere che funziona grazie a una pila AA che ti assicura fino a 18 mesi di autonomia.

Approfitta subito del ribasso e portarti a casa questo mouse wireless a soli 9,49€ su Amazon. Lo ordini e lo ricevi a casa gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard. In questo secondo caso ti consiglio di scegliere le spedizioni presso i punti di ritiro.