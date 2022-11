Mouse wireless o Bluetooth? Entrambi con Logitech PEBBLE a 14€

Hai più di un dispositivo a cui vorresti acquistare un mouse wireless ma non sai se optare per il Bluetooth o il micro ricevitore USB? Da oggi risolvi i tuoi problemi con questo perfetto Logitech Pebble disponibile su Amazon.

Logitech Pebble: il mouse wireless e Bluetooth che ti soddisfa

Io sono una persona orribile, l’ho acquistato perchè mi piaceva il suo design ma quando l’ho provato sono rimasta stupefatta e per questo te lo consiglio. Sai quando si dice che qualcosa è silenzioso? Beh, secondo me hanno coniato l’aggettivo ascoltando il rumore del Logitech Pebble. Se non lo avessi capito, è praticamente pari a zero.

Comodissimo da utilizzare, è slim ma si adattata perfettamente al palmo della mano. Sia con la destra che con la sinistra lo utilizzi senza limitazioni e i suoi DPI fissi sono perfette per un utilizzo quotidiano.

Conta che funziona grazie a una batteria ma ha tipo 18 mesi di autonomia e ti posso assicurare che sono veritieri visto che il mio va ancora alla grande. Mi dimentico persino di chiuderlo la sera e la mattina lo trovo praticamente come nuovo.

Lo colleghi a tutti i dispositivi che vuoi in un secondo potendo optare sia per il Bluetooth che per il ricevitore USB. Se non lo trovi in scatola non ti preoccupare, la parte superiore del mouse è magnetico e nasconde proprio questo oggetto al di sotto.

Stai ancora aspettando? Per me non hai un minuto da perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.