Se sei in cerca di un mouse wireless funzionale sei nel posto giusto: questo di Inphic costa poco ed è bello esteticamente. Grazie alla promozione su Amazon lo paghi appena 7,93€ per il massimo del risparmio.

Inoltre le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless Inphic: perché scegliere questa variante

Piccolo, maneggevole e soprattutto portatile, il mouse wireless in promozione è perfetto se stai cercando un dispositivo economico ma con un ottima qualità. Disponibile in colorazione oro rosa, dona un tocco chic alla tua postazione PC.

Lo colleghi al tuo dispositivo principale mediante un semplice ricevitore USB incluso in confezione. Non devi installare alcun programma e soprattutto lo puoi iniziare ad utlizzare fin da subito.

Vista la sua struttura si adatta sia se utilizzi la mano destra che sinistra. Inoltre sulla sue superficie trovi i due semplici tasti per il click destro e sinistro e la rotellina di scorrimento. Poco ma essenziale.

Tuttavia il mouse ha due caratteristiche vantaggiose:

puoi modificare i suoi DPI mediante l'apposito tasto e scegliere un livello tra 1000, 1200 e 1600 a tua discrezione; è silenziosissmo, nel vero senso della parola.

Non devi sottovalutare neanche la batteria che è di tipo ricaricabile. Una sola carica gli fornisce un'autonomia sufficiente per utilizzarlo fino a 500 ore. Inoltre va in modalità sospensione automaticamente per assicurarti il massimo.

Acquista subito questo mouse wireless di Inphic su Amazon a soli 7,93€. Ti basta aggiungerlo al carrello e ordinarlo per riceverlo in pochi giorni. Le spedizioni sono gratuite se sei membro Prime senza dover far nulla. Se invece sei cliente standard ti basta scegliere la consegna nei punti di ritiro per evitare di pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica