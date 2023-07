Mouse wireless Logitech Pebble offerta TOP: tuo a METÀ PREZZO

Se stai cercando un nuovo dispositivo di puntamento, compatto, preciso e perfetto per ogni situazione, corri su Amazon e approfitta di questa offerta imperdibile: il mouse wireless Logitech Pebble, oggi e per poco tempo ancora, può essere tuo al prezzo folle di soli 14,99 euro invece di 29,99 euro.

Ebbene si, questo mouse senza fili con Bluetooth può essere tuo praticamente a metà prezzo ma solamente se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 50%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Caratterizzato da un design, semplice ma al tempo stesso elegante e molto giovanile, questo dispositivo sarà perfetto da abbinare anche al tuo PC o laptop. Moderno, sottile e progettato con una fantastica forma arrotondata questo mouse Logitech Pebble si contraddistingue da tutti gli altri per la sua semplicità, estremamente confortevole e facile da trasportare.

Particolarmente silenzioso, grazie a questo dispositivo di puntamento, avrai la possibilità di lavorare o giocare in maniera ultra-silenziosa, con una riduzione del rumore che supera il 90%. Lo stesso sistema è stato adottato per la rotella di scorrimento in gomma, molto silenziosa.

Facilissimo da utilizzare, potrai connetterti utilizzando sia la tecnologia wireless Bluetooth sia attraverso il piccolo ricevitore USB incluso. Alimentato da una semplice batteria AA, potrai utilizzare il mouse per circa 18 mesi senza alcun problema. Veloce e preciso, questo prodotto del noto marchio Logitech è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo ridicolo.

Dunque, non ti resta che correre subito su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare il mouse wireless Logitech Pebble in offerta a soli 14,99 euro. Affrettati, lo sconto del 50% che farà risparmiare la metà del prezzo, potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.