Mouse wireless Logitech, offerta da non perdere su Amazon(-15%)

Se stai cercando il giusto dispositivo di puntamento per il tuo PC, preciso ed affidabile ma che ti garantisca anche il giusto comfort, non lasciarti scappare il mouse wireless Logitech che oggi, e ancora per poco tempo, potrai acquistare su Amazon a soli 14,49 euro grazie allo sconto del 15%.

Un prodotto eccellente del noto marchio Logitech che potrai collegare tranquillamente al tuo PC, ma anche al Mac o Laptop utilizzando il piccolo ricevitore USB di cui è provvisto il mouse wireless, robusto e affidabile, che si collega alla porta USB del dispositivo mobile in maniera estremamente semplice.

Particolarmente comodo e leggero, il tuo nuovo mouse potrà tranquillamente essere trasportato nella tua borsa senza alcun problema poiché è veramente molto leggero. Inoltre, il design ambidestro ti permette di tenere il mouse con entrambe le mani in una posizione naturale, anche se sei mancino.

La durata della batteria AA è di 12 mesi ma utilizzando la funzione di autospegnimento è possibile prolungare l’intervallo tra una sostituzione e l’altra delle batterie. Estremamente funzionale e preciso, il mouse wireless Logitech può funzionare sino ad un raggio di distanza dal tuo PC di 10 metri. Ti sarà garantita una navigazione facile grazie allo scorrimento controllato riga per riga e al tracciamento ottico, il mouse Logitech M171 ti offre quindi un controllo fluido e preciso del cursore su un gran numero di superfici.

Compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS e Android il tuo nuovo mouse è sicuramente il prodotto che fa per te, comodo, leggero, economico e soprattutto affidabile e fluido. Dunque, un prodotto eccellente che può essere tuo a poco più di 14 euro anziché 17 euro. Tuttavia, per poter usufruire di questa offerta che ti propone Amazon, con uno sconto del 15%, devi affrettarti. Corri ad acquistare l’imperdibile mouse wireless Logitech prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.