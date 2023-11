Mouse wireless Logitech M330 SILENT PLUS al 44%, BOMBA

Se vuoi un mouse wireless di ottima qualità spendendo pochissimo non lasciare che ti sfugga questa occasionissima che trovi solo su Amazon al Black Friday. Dunque metti subito nel tuo carrello Logitech M330 SILENT PLUS a soli 26,99 euro, invece che 47,99 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di un mega sconto del 44% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 21 euro sul totale. Soprattutto puoi mettere le mani su questo fantastico mouse senza fili dalle ottime prestazioni. Approfitta anche tu della promozione.

Logitech M330 SILENT PLUS a pochissimo nel Black Friday

Sul fatto che il prezzo è davvero vantaggioso non ci sono dubbi, quindi andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche:

Tracciamento ottico: ha un sensore molto preciso che gli permette di scorrere anche senza il classico tappetino. È fluido e veloce.

Connessione: in confezione trovi il ricevitore con cui puoi collegarlo al computer senza fare altro. Offre una connessione stabile e senza input lag fino a una distanza di 10 metri.

Design: è dotato di tasti silenziosi e di un corpo robusto, leggero ed ergonomico. Lo puoi impugnare senza fare fatica anche dopo diverse ore.

Non pensarci troppo perché chiaramente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non certo infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Logitech M330 SILENT PLUS a soli 26,99 euro, invece che 47,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.