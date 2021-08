Questo fantastico mouse wireless ricaricabile è in promozione su Amazon a soli 8,49€. Lo paghi davvero due soldi, ma dell'acquisto non ti penti perché è fantastico e ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

In più se lo ordini lo ricevi in sole 24 ore e le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless che ricarichi all'infinito: di' addio alle batterie

Acquistare un mouse wireless significa volersi liberare delle costrizioni e cosa c'è più di stressante di doversi portare due pile dietro perché la carica del tuo modello potrebbe finire all'improvviso? Per questo semplice motivo devi passare a un prodotto ricaricabile che ti leva ogni pensiero e ti fa rinascere.

Questo modello di Sabrent è perfetto perché costa poco ma non ti fa rinunciare a nulla. È super piccolo ma comodissimo, infatti la sua struttura è ergonomica ai massimi livelli. Unica “pecca” è che è riservato per chi utilizza la mano destra, quindi fai attenzione.

Ha cinque tasti in totale, i click sono resi silenziosi da un avanzato sistema e la rotellina di scorrimento è dotata di controllo direzionale 4D per il massimo della creatività.

Lo colleghi al tuo dispositivo principale con un semplice micro ricevitore USB e quando si scarica, tac: lo ricarichi. La batteria da 300mAh, tuttavia, ti regala un'autonomia più che sufficiente per farti scordare di questo particolare.

Non solo è più ecosostenibile, ma è anche più avanzato rispetto a modelli a pari prezzo.

Acquista subito il tuo mouse wireless ricaricabile su Amazon a solo 8,49€ in colorazione nera. Le spedizioni Prime sono attive, quindi se sei membro lo ricevi in sole 24 ore e gratuitamente. Se invece sei cliente standard scegli i punti di ritiro come modalità di consegna e non pagherai nulla.

