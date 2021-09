Mouse wireless: il tuo alleato numero uno contro cavi e cavetti (-15%)

Un fantastico mouse wireless è disponibile su Amazon a un prezzo veramente eccezionale. Praticamente te lo porti a casa risparmiando il 15% e acquistandolo a soli 11,04€. Comodo ed efficace lo ricevi in tempi rapidissimi e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

Mouse wireless: addio ai collegamenti con fili

Il mouse wireless è davvero un prodottino squisito. Ti permette di avere un dispositivo che si connette a qualsiasi tuo device senza tutti quei fastidiosi cavi. Con il suo semplice ricevitore lo utilizzi in un batter d'occhio su desktop, laptop e se ne hai esigenza te lo porti anche dietro.

Questo modello di INPHIC è molto semplice, ma credimi, non ti deluderà. Data la sua struttura è perfetto sia se usi la mano destra che sinistra, in più come tasti ti offre i classici tre (click destro, sinistro, rotellina centrale) ma possiede 3 livelli DPI che gestisci a piacimento.

Non ti fare problemi in termini di comodità e autonomia. Grazie alla sua batteria ricaricabile dici addio anche alle pile stilo e dai il benvenuto a mesi di carica. Ha finanche un'opzione di risparmio energetico integrata così non devi preoccuparti che si possa scaricare in fretta se sei un po' sbadato.

Ultima caratteristica che amerai alla pazzia, infine, riguarda il suo grado di rumorosità: zero fastidio assicurato con i meccanismi ultrasilenziosi che ti consentiranno di lavorare e stare al PC anche di notte.

Acquista subito questo mouse wireless su Amazon a soli 11,04€. Lo ordini e lo ricevi nel giro di qualche giorno a casa senza alcun problema. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che se sei cliente standard e opti per le consegne presso i punti di ritiro. Approfitta dell'offerta, sta andando a ruba!