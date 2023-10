Mouse Wireless HP a soli 10€? OFFERTONA su Amazon!

Se stai cercando un mouse wireless affidabile a un prezzo conveniente, abbiamo una notizia entusiasmante per te. L’HP X200 Wireless è ora disponibile su Amazon a soli 10,99 euro invece di 16,99 euro, offrendoti un risparmio del 35%!

HP X200: il Mouse Wireless crolla di prezzo

Il mouse HP X200 è stato progettato pensando alla tua comodità. È adatto sia per utenti destrimani che sinistri, grazie al suo design ambidestro. Questo significa che chiunque può godere di un utilizzo confortevole, sia per il lavoro, lo studio o il tempo libero.

Questo mouse è dotato di un sensore di precisione che offre un controllo preciso del cursore, garantendo che tu possa muoverti agevolmente su schermo. Inoltre, con una regolazione DPI che arriva fino a 1600, puoi personalizzare la sensibilità del mouse in base alle tue esigenze specifiche. Questa funzionalità è particolarmente utile quando devi passare da attività che richiedono una grande precisione, come l’editing grafico, a compiti che richiedono una maggiore velocità, come la navigazione web.

Per tenere sempre d’occhio il livello di carica, il mouse X200 è dotato di un indicatore LED della batteria. Inoltre, la sua connessione wireless a 2,4 GHz è affidabile e stabile, permettendoti di lavorare o giocare senza interruzioni.

Un’altra caratteristica eccezionale di questo mouse è la durata della batteria. Con una singola batteria, il mouse X200 può durare fino a 18 mesi. Questo significa che puoi utilizzarlo per un lungo periodo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Con la sua precisione, comodità e durata della batteria eccezionali, è una scelta vincente a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.