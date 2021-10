Mouse wireless ed ergonomico firmato Amazon: costa poco ma è TOP

Un bel mouse wireless nuovo ci sta tutto soprattutto se vuoi eliminare tutti qui cavi disordinati dalla tua scrivania. Stai cercando quello giusto? Allora prenditi una pausa ed opta per questo modello di Amazon che costa appena 21,71€ ma non ti fa mancare nulla.

Arriva a casa tua in soli uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime ma, tuttavia, le spedizioni sono gratuite anche in caso contrario se segui quanto ti dirò tra due secondi.

Mouse wireless ergonomico: completo di tutto e a pochi euro

Il mouse wireless ergonomico che Amazon produce con il suo brand potrebbe apparire fin troppo semplice ma in realtà non ti fa mancare nulla. Partendo dal presupposto che è dotato di tutti i comfort e la sua struttura è stata realizzata per accompagnare il palmo nella mano, in colorazione nera è perfetto anche per dare un aspetto più elegante alla tua postazione PC.

Lo colleghi al tuo dispositivo principale mediante un semplicissimo ricevitore USB che trovi in confezione. Una volta inserito questo non devi fare assolutamente nulla dato che la tecnologia Plug&Play te lo fa utilizzare fin dal primo secondo.

Possiede un fantastico sensore laser con 1600 DPI che legge i movimenti alla perfezione su qualunque tipo di superficie. Inoltre sulla sua struttura trovi ben cinque pulsanti in totale: il click destro, il click sinistro, la rotellina di scorrimento cliccabile, i tasti avanti e indietro da azionare con il pollice. Lo scroll, in più, può avvenire sia in modo rapido che a scatti.

Come si alimenta? Mediante due semplicissime batterie AA che ti regalano mesi e mesi di autonomia.

Acquista subito il tuo mouse wireless ergonomico su Amazon a soli 21,71€. Lo ordini e lo ricevi a casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime senza alcun costo aggiuntivo. Se non sei abbonato scegli le consegne presso i punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più.