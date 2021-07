Il mouse wireless di Leolee è in promozione su Amazon a soli 11,03€. Attivi il coupon e te lo porti a casa con una spesa minima, in più è ricaricabile per il massimo del comfort.

Mouse wireless una bomba: lo ricarichi e via

Un mouse wireless ti svolta la vita: ti elimina tutti i problemi di cavi e cavetti e in più te lo porti ovunque vai senza preoccupazioni. Lo abbini sia a un computer fisso che a un portatile per il massimo del comfort e non cambi più idea.

Questo modello in particolare è disponibile in colorazione oro rosa e comprende al suo interno anche una fantastica chicca: l'illuminazione RGB. Con questa tecnologia acquista un tocco di brio in più che lo rende esteticamente pazzesco per la tua postazione PC.

Lo puoi usare sia se sei mancino che destro perché non presenta una struttura particolare. Nella sua semplicità, tuttavia, ti assicura sempre la miglior performance. Infatti sono presenti il click destro, il click sinistro, una meravigliosa rotellina di scorrimento e due tasti per regolare i DPI e l'illuminazione.

La velocità del cursore è impostato su tre livelli preimpostati che sono 100, 1200 e 1600 DPI.

Per quel che riguarda la batteria, con una sola carica di due ore hai un'autonomia di 60 ore di utilizzo. Praticamente lo ricarichi una volta al mese se lo usi in media due ore al giorno.

Infine, per connetterlo, ti basta inserire il piccolo ricevitore USB nella porta del tuo dispositivo principale e il gioco sarà fatto.

Acquista subito il tuo mouse wireless su Amazon a soli 11,03€ attivando il coupon del 15%. Le spedizioni sono operate in appena 48 ore se sei abbonato Prime mentre se sei cliente standard le hai gratuite presso i punti di ritiro.

Elettronica