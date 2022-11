Quante volte ti è venuta voglia di lanciare il mouse dalla finestra, letteralmente, perché a ogni clic ti sentiva tutto il condominio? Se sei stanco di stare continuamente dietro al tuo vecchio mouse, sostituiscilo con il modello M220 Silent di Logitech, chiamato così proprio perché è silenziosissimo (talmente silenzioso che quasi non lo senti nemmeno tu). Te ne parliamo oggi perché, in occasione del Black Friday, Amazon ha scelto di fare una follia, scontandolo del 58%: dì addio al tuo mouse ormai datato, a soli 10,99€ anziché 25,99€ è praticamente regalato. E non hai nemmeno bisogno di lanciare dalla finestra il vecchio dispositivo.

Mouse M220 Silent di Logitech

Logitech è un’azienda che non ha di certo bisogno di presentazioni, dopo i tantissimi prodotti tech venduti negli ultimi anni in tutto il mondo. Tra le sue specialità rientrano appunto i mouse, ma con questo piccolo capolavoro ingegneristico si è davvero superata. M220 Silent è un mouse wireless che si distingue dagli altri per la morbidezza dei tasti e per una riduzione del rumore fino al 90%. Con lui al tuo fianco, non disturberai più i colleghi né perderai la concentrazione, diventando così più produttivo.

Un’altra particolarità del mouse wireless di Logitech è il design ergonomico che si adatta alla perfezione alla tua mano, adesso anche se sei mancino. In più dispone del tracciamento Logitech, grazie al quale lo potrai usare su qualsiasi superficie senza mai perdere la precisione nei movimenti. E la batteria? Anche in questo aspetto l’M220 Silent non tradisce le aspettative regalandoti un’autonomia di 18 mesi con una sola ricarica.

Ancora per poche ore potrai acquistare il mouse M220 Silent di Logitech con il 58% di sconto, a soli 10,99€ invece di 25,99€. E se lo ordini ora lo riceverai a casa tua già domani, senza aggiungere nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.