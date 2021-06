Il mouse wireless di Amazon Basics è in offerta su Amazon a soli 8,79€. Il prezzo di listino viene reso più vantaggioso da uno sconto pari al 20%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Amazon Basics: cosa sapere sul suo mouse wireless

Dimensioni ridotte e colore intenso sono le caratteristiche chiave del mouse wireless di Amazon Basics. Adatto ad essere trasportato con semplicità, questo prodotto è altamente economico ma fa ciò che promette.

Con un design ergonomico, si adatta alla mano in modo istantaneo riuscendo a garantire un utilizzo comodo e adatto a chi predilige l'utilizzo della mano destra. Il peso è ovviamente minimo, ma non per questo è sinonimo di bassa qualità.

Si connette ai dispositivi mediante un ricevitore USB che supporta la tecnologia Plug&Play. Ciò significa che non è richiesta nessuna installazione, ma bensì si può iniziare a utilizzare in pochi secondi. La connessione wireless è supportata fino a 10 metri di distanza, arricchendo le sue potenzialità.

La struttura in sé e per sé vanta i classici due tasti dedicati al click destro e sinistro e una rotellina scorrevole per poter esplorare pagine e documenti in modo rapido. Sulla parte laterale, invece, sono collegati i tasti avanti e indietro da azionare con il pollice.

Per quanto riguarda la batteria e l'autonomia, invece, il prodotto funziona mediante una batteria AA che viene inclusa in confezione. La sua durata si protrae per mesi senza alcun problema, soprattutto sfruttando il tasto di accensione e spegnimento per salvaguardare sprechi.

Infine, la velocità del cursore può essere modificata mediante i DPI regolabili tra i livello 600, 100, 1600, 2400 e 3600.

Il mouse wireless ergonomico di Amazon Basics è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 8,79€ in colorazione viola. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per chi opta per quelle presso punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica