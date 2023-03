Mouse wireless con SPESA MINIMA, batteria da 24 mesi

Puoi dire addio a quel cavo ingombrante che si imbroglia sempre con gli altri e crea disordine sulla scrivania acquistando questo comodissimo Mouse Wireless. Finalmente ottieni il massimo della libertà senza scendere a compromessi.

Lo trovi al momento su Amazon a soli 11,89€ grazie allo sconto del 15%, allettante vero? Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’ordine prima che l’offerta termini.

Ricevilo a casa come una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Con un mouse wireless hai finalmente una scrivania libera dai cavi

Posso metterci la mano sul fuoco che ti sarà capitato almeno una volta di dover litigare con quella massa di cavi che ti ritrovi dietro la scrivania perché finisce sempre per tirare a sé il mouse. Quando succede è veramente fastidioso e stressante, soprattutto se ti capita più di una volta al giorno. Adesso non è più un problema grazie a questo comodissimo Mouse Wireless che oltre a levarti questo fastidio renderà la tua postazione anche più ordinata.

Non farti prendere dal pensiero che essendo senza cavo sia meno preciso e potente di un mouse tradizionale perché non lo è. Infatti vanta ben 5 livelli di sensibilità: 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI, 2100 DPI e 2600 DPI e come puoi vedere sa il fatto suo.

Puoi utilizzarlo tranquillamente sia per navigare su internet ma anche per giocare in tutta affidabilità.

Basterà inserire una batteria al suo interno e collegare il ricevitore Bluetooth al computer per iniziare ad utilizzarlo fin da subito. Il potente segnale ti permette di avere un raggio di azione fino a 15 metri dandoti così tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Ti faccio sapere che puoi utilizzarlo sia con dispositivi Windows che MacOS.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito su Amazon questo straordinario Mouse Wireless di TECKNET a soli 11,89€ grazie allo sconto del 15%.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.